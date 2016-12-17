Глава МВД Польши назвал действия оппозиции "попыткой незаконного захвата власти"
Действия оппозиции в польском Сейме можно охарактеризовать как попытку захвата власти.
Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак, как сообщает "Европейськая правда".
"Это была попытка второй ночной смены (или так называемой "ночи папок", когда ночью 5 июня 1992 года было отстранено от власти правительство Яна Ольшевского). Так как в 1992 году была попытка захвата власти – тогда успешная – теми, кто не смог смириться с результатом выборов, так и я оцениваю вчерашние события – как попытку незаконного захвата власти", - заявил Блащак.
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В частности, по его словам, в попытке захвата власти виноваты "Гражданская платформа", а также партии Nowoczesną и PSL.
Напомним, накануне оппозиция в знак протеста против ограничения работы журналистов в Сейме заблокировала парламентскую трибуну. Тем самым Сейм не смог продолжать дальнейшую работу, хотя на заседании ожидалось принятие бюджета на 2017 год.
Позже спикер Сейма перенес заседание в другое помещение, где депутаты приняли несколько законов, в том числе и бюджет. Голосование происходило путем поднятия рук. Оппозиция настаивает на незаконности этого голосования, поскольку для его начала не было кворума и требует созвать заседание на 20 декабря.
Как сообщал УНИАН, в столице Польши продолжаются акции протеста оппозиции, которые начались накануне поздно вечером.