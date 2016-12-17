В Варшаве продолжаются акции протеста оппозиции
В столице Польши продолжаются акции протеста оппозиции, которые начались накануне поздно вечером.
Вечером 16 декабря во время заседания Сейма представители оппозиционных партий заблокировали трибуну, протестуя против исключения из заседания депутата от «Гражданской платформы» Михала Щербы и планов по ограничению доступа журналистов на заседания парламента.
Об этом сообщает "Польское радио".
После нескольких часов перерыва часть депутатов собралась в Колонном зале Сейма, где продолжила работу и приняла госбюджет на 2017 год. Оппозиционеры считают, что голосование было незаконным.
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Перед парламентом собрались протестующие, преимущественно члены и сторонники организации «Комитет защиты демократии» (KOD), которые поддерживали требования оппозиционных депутатов и находились возле Сейма всю ночь.
Сегодня акция перед Сеймом продолжается, небольшая группа депутатов от оппозиции в зале заседаний. Запланирован митинг перед Президентским дворцом.
Также сегодня проходит заседание правления оппозиционной партии «Гражданская платформа», на котором обсуждаются последние события в Сейме.
Как сообщал УНИАН, полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов от здания Сейма, которые препятствовали выезду автомобиля с лидером правящей национал-консервативной партии "Закон и справедливость" Ярославом Качинским.