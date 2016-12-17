В Варшаве продолжаются акции протеста оппозиции

Вечером 16 декабря во время заседания Сейма представители оппозиционных партий заблокировали трибуну, протестуя против исключения из заседания депутата от «Гражданской платформы» Михала Щербы и планов по ограничению доступа журналистов на заседания парламента.

Об этом сообщает "Польское радио".

После нескольких часов перерыва часть депутатов собралась в Колонном зале Сейма, где продолжила работу и приняла госбюджет на 2017 год. Оппозиционеры считают, что голосование было незаконным.

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Перед парламентом собрались протестующие, преимущественно члены и сторонники организации «Комитет защиты демократии» (KOD), которые поддерживали требования оппозиционных депутатов и находились возле Сейма всю ночь.

Сегодня акция перед Сеймом продолжается, небольшая группа депутатов от оппозиции в зале заседаний. Запланирован митинг перед Президентским дворцом.

Также сегодня проходит заседание правления оппозиционной партии «Гражданская платформа», на котором обсуждаются последние события в Сейме.

Как сообщал УНИАН, полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов от здания Сейма, которые препятствовали выезду автомобиля с лидером правящей национал-консервативной партии "Закон и справедливость" Ярославом Качинским.