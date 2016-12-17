Комиссия ООН завершила расследование сентябрьского нападения на гуманитарный конвой в Сирии

Об сообщает Тасс, ссылаясь на пресс-службу ООН.

"Генеральный секретарь очень аккуратно изучит его в ближайшие дни. Мы обязаны выяснить, что произошло, ради жертв этого инцидента и их отважных коллег, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы помочь нуждающимся. Только так можно извлечь уроки из этого происшествия и помочь предотвратить его повторение", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного Полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.

Позже появилась информация, что гуманитарный конвой Красного Полумесяца и ООН в Сирии попал под удар неуправляемых бомб российского производства, которые не использует авиация НАТО.