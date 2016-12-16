Теракт в Дамаске совершила девочка в поясе смертника - СМИ

Сегодня вечером в районе Аль-Мидан в сирийской столице ребенок в заминированном поясе осуществила теракт. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в главном управлении полиции города, в результате взрыва пострадали люди.

"Смертником в теракте в Мидане был ребенок, на которого был одет пояс со взрывчаткой. По предварительным данным, погибших нет, но есть тяжело раненные", - рассказал собеседник.

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Ни одна из действующих на территории Сирии радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее в главном управлении полиции города сообщили, что, по меньшей мере, трое человек погибли и не менее пяти получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в пятницу вечером в районе Аль-Мидан.

"По первоначальным данным, жертвами этой атаки стали трое полицейских, еще пятеро пострадали", – рассказали ранее правоохранители.

Как сообщил источник в полиции зарубежным СМИ, взрыв совершила девочка, которую сначала видели рядом с участком. Офицеру, который подошел к ней, девочка сказала, что потерялась, а потом попросила разрешения посетить туалетную комнату. После того, как она туда вошла, прогремел взрыв.

Напомним, сегодня в столице Сирии в полицейском участке в районе Мидан прогремел взрыв. Сразу было лишь предположение, что теракт могла сделать ребенок с заминированным поясом смертника.

В полицейском участке этого района действительно произошел взрыв, есть информация о нескольких пострадавших.