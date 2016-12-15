Миссия "стереть с лица Земли": Асад назвал уничтожение своей армией и "орлами" Путина Алеппо разделением истории

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы говорим - до Рождества Христова и после Рождества Христова… Полагаю, об освобождении Алеппо мы будем говорить так: до освобождения Алеппо и после освобождения Алеппо», - цитирует РИА "Новости" обращение Асада, переданное его пресс-службой.

Читайте такжеБои в Алеппо: за 26 дней погибли более 800 человек, Асад отвергает перемирие

По мнению Асада, освобождение Алеппо «можно описать больше, чем словом «поздравляю».

Ранее первая колонна вывезла из Восточного Алеппо первую группу людей - более полутора тысяч человек. Члены семей повстанцев были вывезены на юго-запад провинции Алеппо в поселение Атареб и Хан-Асаль.

Отметим, накануне армия Асада при поддержке РФ нарушила режим тишины, созданный для гуманитарных коридоров, начав новые бомбежки города. В результате атаки погибли не только повстанцы, но мирные жители.