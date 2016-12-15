Первая колонна из Алеппо добралась до подконтрольных оппозиции районов Сирии - СМИ

Об этом сообщает Анадолу.

В то же время, по данным издания, войска режима Башара Асада и шиитские ополченцы атаковали район Эр- Рашидин, через который пролегал маршрут колонны.

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Отмечается, что авиация Асада нанесла два удара по подконтрольному оппозиции району города Рашидин.

Вместе с тем, согласно сообщению, на территорию, контролируемую силами сирийского режима, прибыл первый конвой с ранеными из Восточного Алеппо, который заблокирован войсками Асада и поддерживаемыми Ираном шиитскими ополченцами.

Согласно сообщению, автобусы с 200 ранеными, состояние 50 из которых оценивается как критическое, проследовали через КПП войск сирийского режима в квартале Рамусе.