"Россия размахивает шашкой": эксперт оценил вероятность открытого конфликта НАТО и РФ

Об этом рассказал эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара, передает "Апостроф".

По мнению эксперта, в НАТО осознают провокативный характер действий России с размещением ракетных установок вблизи границ стран Альянса, проведение несогласованных учений и опасное поведение с кораблями и самолетами НАТО.

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Но, видя экономическую слабость России, в НАТО не считают РФ долгосрочной угрозой.

"НАТО отреагировало на угрозы Балтийским странам. Но более опасная ситуация в Черном море, которое фактически стало "русским морем". Присутствие сил НАТО там ограничено и под угрозой. Это и создало больший вакуум безопасности здесь, нежели в Балтийском регионе. Вероятность конфликта между Россией и НАТО есть, но он начнется скорее из-за случайности, непонимания, отсутствия коммуникации между странами. Естественно, Путин будет поднимать планку, эскалировать ситуацию, потому что он считает, что он в более выгодной позиции, и надеется, что соперник сделает шаг назад", — уверен Хара.

Ранее УНИАН сообщал, что военный конфликт между Россией и НАТО оказался на первом месте в списке крупнейших угроз 2017 года.