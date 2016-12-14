Аналитики США назвали конфликт России и НАТО главной угрозой 2017 года

Об этом говорится в исследовании "Главные угрозы, за которыми нужно следить в 2017 году", проведенном Советом США по международным отношениям.

Как отмечается, этой угрозе присвоена "высшая" категория. По мнению авторов доклада, конфронтация может возникнуть из-за агрессивного поведения России в Восточной Европе.

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На втором месте - кризис в КНДР и связанные с ним испытания ядерного оружия, а также военные провокации страны.

Далее в списке предполагаемые кибератаки на критически важную инфраструктуру США.

Ранее аналитик Пентагона спрогнозировал, какой может быть и чем закончится война между Россией и НАТО.