Утечка документов Клинтон: в WikiLeaks отрицают связь с российскими хакерами

Как сообщает The Daily Mail, Мюррей утверждает, что лично ездил в Вашингтон для встречи с информатором из Национального комитета Демократической партии США.

По словам Мюррея, информатор объяснил свой поступок «отвращением к коррупции» в Фонде Клинтонов и симпатией к Берни Сандерсу.

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«Ни одна из утечек не была организована русскими. У источника был законный доступ к информации. Документы были получены в результате утечки, а не хакерской атаки», - утверждает Мюррей.

По его словам, он не понимает, почему ЦРУ заявляет о причастности российских хакеров к этим документам.

Крейг Мюррей был послом Великобритании в Узбекистане, однако его освободили от занимаемой должности из-за нарушений профессиональной этики. И, хотя позже все обвинения с него были сняты, к дипломатической работе он не вернулся. Однако его связи с WikiLeaks хорошо известны, отмечает The Daily Mail.

Как сообщал УНИАН, Нацразведка США и ФБР не поддержали выводы ЦРУ о вмешательстве России в ход выборов в США.