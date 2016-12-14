В США заявили о возможном захвате боевиками ИГИЛ средств ПВО в Пальмире

Об этом заявил командующий силами международной коалиции генерал США Стивен Таунсенд, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Предположительно у террористов могли оказаться средства противовоздушной обороны, бронетанковая техника и различное стрелковое оружие.

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Таунсенд заявил, что все, что оказалось в руках ИГИЛ, представляет угрозу для международной коалиции. «Мы можем контролировать эту угрозу, и сделаем это», — заявил американский генерал.

О том, что боевики ИГИЛ могли захватить оружие в Пальмире написала газета The Washington Post 14 декабря. Как сообщило издание, проанализировав фотографии и видео, которые террористы опубликовали из захваченного города, боевики расположились на брошенной российской базе, где остались личные вещи и большое количество стрелкового и тяжелого вооружения.

Как отмечает газета, на одном из фрагментов показаны ящики с боеприпасами и зенитное орудие. Кроме того, на снимках можно увидеть брошенные артиллерийские орудия, пулеметы и контуры зенитно-ракетного комплекса С-125.