Илон Маск прогнозирует массовую безработицу на Земле из-за роботов

Об этом он заявил телеканалу CNBC.

По словам Маска, людям "придется смириться с тем, что их рабочие места займут роботы". Он считает, что искусственный интеллект в будущем заменит почти всех профессионалов, включая творческие специальности.

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Бизнесмен отметил, что от стагнации человечество может спасти введение безусловного базового дохода - регулярных выплат каждому члену общества без выполнения работы. Подобная мера, считает он, позволит людям сосредоточиться на "более сложных, более интересных вещах".

Как сообщал УНИАН, ранее ведущие глобальные высокотехнологические компании договорились объединить усилия для разработки будущего применения искусственного интеллекта.