"Исламское государство" взяло ответственность за теракт у коптского собора в Каире

00:19, 14 декабря 2016
Мир
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Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв у коптского собора Святого Марка в Каире, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек.

REUTERS

В заявлении ИГ говорится, что его осуществил смертник по имени Абу Абдалла Масри, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Ранее президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси называл ответственным за взрыв другого человека - 22-летнего Шафика Мустафу.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром, 11 декабря, на территории коптского соборного комплекса в Каире прогремел взрыв, в результате которого погибло около 30 человек, 49 получили ранения.

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси объявил трехдневный траур в связи с терактом.

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Теги: #Каир#теракт#Египет