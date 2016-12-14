"Исламское государство" взяло ответственность за теракт у коптского собора в Каире
00:19, 14 декабря 2016Мир
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Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв у коптского собора Святого Марка в Каире, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек.
Иллюстрация / REUTERS
В заявлении ИГ говорится, что его осуществил смертник по имени Абу Абдалла Масри, передает Русская служба Би-Би-Си.
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Ранее президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси называл ответственным за взрыв другого человека - 22-летнего Шафика Мустафу.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром, 11 декабря, на территории коптского соборного комплекса в Каире прогремел взрыв, в результате которого погибло около 30 человек, 49 получили ранения.
Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси объявил трехдневный траур в связи с терактом.
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