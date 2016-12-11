В Египте объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Каире

Как сообщает Русская служба ВВС, глава государства также требует найти и привлечь к ответственности тех, кто совершил это преступление.

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Взрыв произошел около 10 часов утра по местному времени. Десятки людей, пришедших на воскресную службу в церковь Св. Петра, расположенную по соседству с собором и образующую с ним единый комплекс, получили ранения и были доставлены в больницы.

Ответственность за нападение взяла на себя недавно образованная военизированная исламистская группировка "Хасм".