В Египте объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Каире
21:06, 11 декабря 2016Мир
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Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси объявил трехдневный траур в связи с терактом у коптского собора Св. Марка в Каире, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 26 человек.
REUTERS
Как сообщает Русская служба ВВС, глава государства также требует найти и привлечь к ответственности тех, кто совершил это преступление.
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Взрыв произошел около 10 часов утра по местному времени. Десятки людей, пришедших на воскресную службу в церковь Св. Петра, расположенную по соседству с собором и образующую с ним единый комплекс, получили ранения и были доставлены в больницы.
Ответственность за нападение взяла на себя недавно образованная военизированная исламистская группировка "Хасм".
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