В результате взрыва у коптского собора в Каире погибли более 20 человек (фоторепортаж)

Как сообщает Русская служба Би-би-си, по данным египетских властей, взрыв произошел около 10 часов утра по местному времени.

Не менее 35 человек получили ранения и доставлены в больницы.

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Начальник сил безопасности в Каире Халид Абдель Аал прибыл на место взрыва. Причина взрыва остается пока невыясненной.

Христиане-копты составляют по разным данным от 10% до 15% населения Египта.