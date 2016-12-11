В результате взрыва у коптского собора в Каире погибли более 20 человек (фоторепортаж)
14:32, 11 декабря 2016Мир
1224
В результате взрыва у коптского собора Св. Марка в Каире погибли не менее 22 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, по данным египетских властей, взрыв произошел около 10 часов утра по местному времени.
Не менее 35 человек получили ранения и доставлены в больницы.
Читайте такжеКоличество жертв теракта в Стамбуле возросло до 38 человек
Начальник сил безопасности в Каире Халид Абдель Аал прибыл на место взрыва. Причина взрыва остается пока невыясненной.
Христиане-копты составляют по разным данным от 10% до 15% населения Египта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter