В Нигерии обрушилась крыша церкви: погибли более 60 человек

В городе Уйо на юго-востоке Нигерии (штат Аква-Ибом) обрушилась крыша церкви, в результате чего погибли более 60 человек.

Читайте такжеВзрыв в Стамбуле: СМИ сообщают о 15 жертвах теракта

Разбор завалов продолжается, поэтому число жертв может увеличиться, заявил агентству Ассошиэйтед пресс местный чиновник.

Сотни людей собрались в церкви, чтобы поприсутствовать на церемонии рукоположения священника, передает Русская служба Би-би-си.

На церемонию был приглашен в том числе губернатор штата Удом Эммануэль. Ему удалось выжить.

Церковь только недавно построили. Рабочие торопились, чтобы успеть закончить работы к церемонии.