В Нигерии обрушилась крыша церкви: погибли более 60 человек
03:18, 11 декабря 2016Мир
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Разбор завалов продолжается, поэтому число жертв может увеличиться.
Иллюстрация REUTERS
В городе Уйо на юго-востоке Нигерии (штат Аква-Ибом) обрушилась крыша церкви, в результате чего погибли более 60 человек.
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Разбор завалов продолжается, поэтому число жертв может увеличиться, заявил агентству Ассошиэйтед пресс местный чиновник.
Сотни людей собрались в церкви, чтобы поприсутствовать на церемонии рукоположения священника, передает Русская служба Би-би-си.
На церемонию был приглашен в том числе губернатор штата Удом Эммануэль. Ему удалось выжить.
Церковь только недавно построили. Рабочие торопились, чтобы успеть закончить работы к церемонии.
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