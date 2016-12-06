НАТО не будет отвечать пропаганде России: Столтенберг призвал к открытым дебатам

Об этом он сказал по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе.

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«Мы не стремимся к конфронтации с Россией, но мы верим в суверенное право каждой страны решать свое собственное будущее. Мы верим в открытые демократические общества, где мы имеем разные взгляды, разные открытые дебаты, которые отражают различные политические позиции разных политических групп и партий в каждой отдельной стране, включая право каждой страны определять свой собственный путь», - заявил Столтенберг.

При этом он заявил, что «мы видели некоторое увеличение российского присутствия на Западных Балканах».

«Мы не будем противодействовать российской пропаганде с помощью пропаганды. Мы будем противостоять ей с помощью открытых свободных дебатов, потому что мы верим, что факты и правда в долгосрочной перспективе будут превалировать», - сказал Столтенберг.

Он добавил, что видел сообщение о вовлеченности российских граждан в серьезные инциденты, которые произошли в Черногории в день голосования. По его словам, эти события черногорские власти сейчас расследует.

Как сообщал УНИАН, в Кремле «категорически» отрицают возможность «официальной причастности» России к попытке захвата власти в Черногории.