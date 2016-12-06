НАТО не будет отвечать пропаганде России: Столтенберг призвал к открытым дебатам
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс не будет отвечать на пропаганду Российской Федерации также пропагандой.
Об этом он сказал по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе.
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«Мы не стремимся к конфронтации с Россией, но мы верим в суверенное право каждой страны решать свое собственное будущее. Мы верим в открытые демократические общества, где мы имеем разные взгляды, разные открытые дебаты, которые отражают различные политические позиции разных политических групп и партий в каждой отдельной стране, включая право каждой страны определять свой собственный путь», - заявил Столтенберг.
При этом он заявил, что «мы видели некоторое увеличение российского присутствия на Западных Балканах».
«Мы не будем противодействовать российской пропаганде с помощью пропаганды. Мы будем противостоять ей с помощью открытых свободных дебатов, потому что мы верим, что факты и правда в долгосрочной перспективе будут превалировать», - сказал Столтенберг.
Он добавил, что видел сообщение о вовлеченности российских граждан в серьезные инциденты, которые произошли в Черногории в день голосования. По его словам, эти события черногорские власти сейчас расследует.
Как сообщал УНИАН, в Кремле «категорически» отрицают возможность «официальной причастности» России к попытке захвата власти в Черногории.