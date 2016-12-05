Генсек НАТО: ситуация с безопасностью на Донбассе остается крайне тяжелой

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, как сообщает "Европейская правда".

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается крайне тяжелой. Режим прекращения огня нарушается ежедневно, иногда по сотне раз на день, потому что тяжелое вооружение не было отведено", - сказал Столтенберг.

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Генсек отметил, что на данный момент можно отследить только 13% тяжелого вооружения, ранее зафиксированного ОБСЕ.

"НАТО продолжает поддерживать Украину, и мы предоставляем сильную практическую и политическую поддержку", - сказал Столтенберг.

Напомним, по итогам "Нормандского саммита" в Берлине, который состоялся 20 октября, все стороны согласились разработать "дорожную карту" выполнения минских договоренностей, включительно с выполнением безопасности условий.