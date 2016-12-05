"Минск", реформы и поддержка со стороны Альянса: Столтенберг о предстоящем заседании комиссии Украина - НАТО в Брюсселе

В Брюсселе 7 декабря состоится заседание комиссии Украина – НАТО, на котором будут обсуждаться реформы в Украине и ситуации на востоке. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

В то же время, генсек подчеркнул, что реформа оборонных институтов является важной и в ходе борьбы с коррупцией в Украине, и что именно на этом сосредоточена поддержка Альянсом Украины.

"Мы в процессе увеличения поддержки Украины. Мы согласовали пакет мер и усилий ради политической и практической поддержки Украины", - сказал он, добавив, что глава МИД Украины Павел Климкин на заседании проинформирует об обстановке с безопасностью на Донбассе и ходе реформ в Украине.

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"Мы призываем страны НАТО предоставлять двустороннюю поддержку реформ Украины, и ряд стран уже оказывают такую помощь", - отметил он.

Также он отметил, что будет обсуждаться ситуация с выполнением Минских договоренностей, и повторил, что ситуация остается крайне серьезной.

Напомним, режим прекращения огня на Донбассе ежедневно нарушается и ситуацию с безопасностью остается сложной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается крайне тяжелой. Режим прекращения огня нарушается ежедневно, иногда по сотне раз на день, потому что тяжелое вооружение не было отведено", - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что на данный момент можно отследить только 13% тяжелого вооружения, ранее зафиксированного ОБСЕ.

"НАТО продолжает поддерживать Украину, и мы предоставляем сильную практическую и политическую поддержку", - сказал Столтенберг.