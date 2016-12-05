В Узбекистане выбрали нового президента

На выборах президента Узбекистана Шавкат Мерзиеев набрал 88,61%, ранее он занимал должность премьер-министра. Об этом сообщил глава ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, передают РИА Новости.

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"За кандидата от УзЛиДеП Шавката Мерзиеева отдали свои голоса 15 миллионов 900 тысяч избирателей, что составляет 88,61 % от общего числа избирателей", — сказал Абдусаломов в понедельник на пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, 28 августа стало известно, что президент Узбекистана Ислам Каримов попал в больницу с инсультом. 29 августа СМИ сообщили о смерти узбекского лидера. 2 сентября о смерти Каримова сообщили официально.