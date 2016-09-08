И.о. президента Узбекистана вопреки конституции назначен премьер Мирзияев

19:21, 08 сентября 2016
Мир
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На совместном заседании законодательной палаты и сената Олий Мажлиса Узбекистана 8 сентября временно исполняющим обязанности президента был назначен премьер-министр Шавкат Мирзияев.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы узбекского президента.

Согласно сообщению, в ходе рассмотрения данного вопроса председатель Сената Нигматулла Юлдашев, который по конституции должен был стать и.о. президента, "обратился с предложением о целесообразности временного возложения исполнения обязанностей и полномочий президента Республики Узбекистан на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияева с учетом его многолетнего опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти и управления, уважения среди населения".

При этом статья 96 конституции страны четко определяет, что "при невозможности исполнения действующим президентом Республики Узбекистан своих обязанностей его обязанности и полномочия временно возлагаются на председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан".

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Согласно этой статье, президентские выборы должны состояться в течение трех месяцев.

59-летний Мирзияев окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации. Свою карьеру он начал в должности хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента, затем работал хокимом Джизакской и Самаркандской областей. Мирзияев является премьер-министром Узбекистана с 2003 года.

После смерти 2 сентября первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мирзияев возглавил государственную комиссию по организации похорон Каримова. Многие наблюдатели считают его основным претендентом на пост президента Узбекистана.

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