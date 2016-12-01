Во Франции полиция перехватила 1 тонну кокаина
Французская полиция перехватила более одной тонны кокаина, который был доставлен в страну на самолете из Колумбии.
Стоимость партии наркотика составляет более 100 млн долларов, передает Русская служба Би-Би-Си.
Кокаин был обнаружен на одном из складов в городе Байонна на юго-западе Франции в среду, сообщила прокуратура Бордо.
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Газета Le Parisien сообщает, что кокаин был упакован в мешки по 1 кг. Он предназначался для продажи на европейском рынке.
Полиция арестовала 10 человек, которых подозревают в причастности к перевозке наркотика во Францию. Среди них есть граждане Франции, Испании, Дании и Колумбии. По данным Le Parisien, среди них был лишь один француз.
Местные СМИ также сообщают, что полиция обнаружила у подозреваемых около 600 тысяч евро наличными.
Ранее УНИАН сообщал, что партия кокаина весом около 370 кг была обнаружена сотрудниками завода Coca-Cola, расположенного недалеко от Марселя.