В Марселе на заводе Coca-Cola нашли крупную партию кокаина

Контейнер прибыл из Южной Америки, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro. Наркотик, который был упакован в мешки и спрятан в контейнере, имеет рыночную стоимость около 50 млн. евро.

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Кокаин был обнаружен во время открытия контейнера. Никто из подозреваемых не был задержан.

Расследование было поручено полиции Марселя, которая пытается, в частности, выяснить точное происхождение наркотиков.

Это одна из крупнейших партий кокаина, изъятая во Франции за последнее время. В апреле 2015 года таможенники нашли 2,2 тонны кокаина на паруснике у берегов Мартиники.