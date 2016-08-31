В Марселе на заводе Coca-Cola нашли крупную партию кокаина
09:55, 31 августа 2016Мир
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Партия кокаина весом около 370 кг была обнаружена сотрудниками завода Coca-Cola, расположенного недалеко от Марселя.
REUTERS
Контейнер прибыл из Южной Америки, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro. Наркотик, который был упакован в мешки и спрятан в контейнере, имеет рыночную стоимость около 50 млн. евро.
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Кокаин был обнаружен во время открытия контейнера. Никто из подозреваемых не был задержан.
Расследование было поручено полиции Марселя, которая пытается, в частности, выяснить точное происхождение наркотиков.
Это одна из крупнейших партий кокаина, изъятая во Франции за последнее время. В апреле 2015 года таможенники нашли 2,2 тонны кокаина на паруснике у берегов Мартиники.
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