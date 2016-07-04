Самую большую партию кокаина в истории Новой Зеландии нашли в скульптуре лошади

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Читайте такжеПолиция Колумбии изъяла восемь тонн кокаина

По словам полицейских, внутри нее было спрятано 35 контейнеров с кокаином по одному килограмму каждый.

На "черном рынке" изъятая партия стоит около 10 миллионов долларов.

В результате операции полиция арестовала гражданина США и двух мексиканцев.