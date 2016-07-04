Самую большую партию кокаина в истории Новой Зеландии нашли в скульптуре лошади

21:35, 04 июля 2016
Мир
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Полиция Новой Зеландии обнаружила крупную партию кокаина - самую большую в истории страны - внутри полой скульптуры в виде головы лошади, инкрустированной стразами.

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Об этом сообщает Русская служба BBC

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По словам полицейских, внутри нее было спрятано 35 контейнеров с кокаином по одному килограмму каждый.

На "черном рынке" изъятая партия стоит около 10 миллионов долларов.

В результате операции полиция арестовала гражданина США и двух мексиканцев.

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