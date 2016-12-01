Путин обещает развивать в РФ "институты прямой демократии" и не принуждать "к определенному мировоззрению"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, оглашая послание федеральному собранию.

«Считаю, что курс на развитие политической системы, институтов прямой демократии, на повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать», - отметил Путин.

По его мнению, «выросла роль Государственной Думы как представительного органа. В целом укрепился авторитет законодательной власти».

Путин заявил, что именно граждане определили итоги избирательной кампании, выбрали путь «созидательного развития страны, доказали, что мы живём в здоровом, уверенном в своих справедливых требованиях обществе, в котором укрепляется иммунитет к популизму и демагогии, и высоко ценятся значимость взаимоподдержки, сплочённости, единства».

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«Речь не идет, конечно, о каких‑то догмах, о показном, фальшивом единении, тем более о принуждении к определенному мировоззрению – все это в нашей истории, как вы хорошо знаете, было, и мы не собираемся возвращаться назад в прошлое», - уточнил он.

Путин объяснил, что это не значит, что, жонглируя красивыми словами и, прикрываясь рассуждениями о свободе, кому‑то можно оскорблять чувства других людей и национальные традиции.

«Вы знаете, если кто‑то считает себя более продвинутым, более интеллигентным, даже считает себя поумнее кого‑то в чем‑то, – если вы такие, но с уважением относитесь к другим людям, это же естественно. При этом, конечно, считаю неприемлемой и встречную агрессивную реакцию, тем более, если она выливается в вандализм и в нарушение закона. На подобные факты государство будет реагировать жестко», - пообещал российский лидер.