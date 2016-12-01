Президент Хорватии не исключает нового конфликта на Балканах из-за активности России в регионе

Об этом заявила президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, пишет Европейская правда со ссылкой на Vecernji List.

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"Босния и Герцеговина является нестабильной страной, и она до сих пор не является политически независимой. Недавний референдум в Республике Сербской был лишь первым шагом в серии потенциальных референдумов, может даже дойти до независимости Республики Сербской", - сказала она.

По словам президента Хорватии, новый конфликт на Балканах не исключен, поскольку Россия пытается активно влиять на события в регионе.

"Это создает вероятность нового конфликта, учитывая тот факт, что Россия вовлечена в гибридную войну, и тесные связи Милорада Додика с Россией. Мы можем получить ситуацию, когда Россия будет поставлять оружие, будет использовать свою разведку и вести информационную войну в регионе", - сказала Грабарь-Китарович.

Она также отметила, что хорватские военные принимают участие в действиях НАТО с целью сдерживания России на восточном фланге альянса.

"Мы хотели бы, чтобы до этого не дошло, но это факт. Однако важный и позитивный подход к России несмотря на атмосферу, созданную Кремлем и Владимиром Путиным. Мы должны убедить РФ, что наше поведение направлено не против нее, а является защитой государств-членов", - заявила президент Хорватии.