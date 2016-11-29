В Киеве суд отменил запрет на продажу алкоголя в МАФах

Об этом сказал советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, передает УП.

При этом чиновник отметил, что столичная власть не допустит возвращения алкоголя в МАФы.

"Мафовики выиграли суд в первой инстанции, город подал апелляцию. Сегодня дело рассматривал Апелляционный суд. Туда пришло много мафовиков, произошли столкновения, они оказывали давление на суд, не пускали в помещения других активистов. В конечном итоге суд принял решение в пользу мафовиков", - рассказал Белоцерковец.

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В то же время Белоцерковец назвал суд «продажным». Однако подчеркнул, что само понятие "продажа алкоголя в киосках будет исключена из функционала.

"Сейчас мы не продолжаем разрешительные документы тем МАФАм, которые продляют алкоголь. Но в Киевсовете уже зарегистрирован проект решения, который вычеркнет возможность продажи алкоголя или пива в киосках. И это решение уже не смогут обжаловать в суде", - рассказал Белоцерковец.

Он добавил, что сейчас проект решения проходит все необходимые процедуры. И выразил надежду, что концу года за его принятие проголосует Киевсовет.

Напомним, 17 марта приняла решение запретить продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков во временных сооружениях торгового и другого назначения. Кличко 8 апреля подписал соответствующее решение Киевсовета, 12 апреля оно вступило в силу.