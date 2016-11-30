Принца Таиланда официально пригласили стать королем

После этого все участники заседания воскликнули: "Да здравствует король!" - сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

64-летний принц Маха Вачиралонгкорн станет королем Рамой Х, когда примет приглашение.

Читайте такжеПринц Таиланда будет утвержден новым королем 1 декабря - СМИ

Эта процедура является формальностью, поскольку еще 13 ноября вскоре после смерти короля Таиланда Пумипона Адульядета принц, который был его единственным сыном, согласно сообщению правительства, согласился перенять трон.

Торжественная церемония коронации состоится самое раннее после истечения годичного срока траура. Нового короля Таиланда могли провозгласить еще раньше, но, как сообщил принц главе правительства Таиланда вскоре после смерти отца, он сначала хочет спокойно пережить траур.