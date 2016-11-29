На Филиппинах прогремел взрыв перед президентским кортежем, есть раненые
21:49, 29 ноября 2016Мир
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В результате взрыва получили ранения 9 человек команды безопасности.
Взрыв прогремел перед президентским кортежем / sputniknews.com
На Филиппинах произошел взрыв перед президентским кортежем. В результате взрыва получили ранения 9 человек команды безопасности.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. При этом самого президента там не было. Инцидент произошел в Марави на южном острове Минданао.
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Власти подозревают, что за взрывом могут стоять боевики исламистской группировки "Маутен".
Раньше в родном городе президента Филиппин Родриго Дутерте, Давао, на рынке в вечерние часы прогремел взрыв. Известно о десяти погибших.
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