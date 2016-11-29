Количество прибывших мигрантов в Италию достигло рекордного уровня

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

В этом году число прибывших уже превысило 171 тыс., побив рекорд 2014 года, когда в страну приехало около 170,1 тыс. человек, сообщило министерство внутренних дел.

По данным ООН, около 4690 мигрантов погибли или пропали без вести, пытаясь переправиться через Средиземное море.

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Системе предоставления убежищ в Италии все труднее выдерживать приток мигрантов. Более 176 тысяч человек в настоящее время находятся в специальных центрах размещения по всей стране.

Большинство из них прибыли в Италию из африканских стран: около 36 тысяч из Нигерии, около 20 тысяч из Эритреи и около 12 тысяч - из Гвинеи.

Многие намерены ехать на север, среди самых популярных направлений - Германия и Швеция.

Количество мигрантов, прибывающих в Италию, выросло, после того как пути через Грецию и Балканы были в основном заблокированы с помощью соглашения между Евросоюзом и Турцией.

По этому соглашению все нелегальные мигранты, прибывающие в Грецию из Турции, возвращаются обратно.