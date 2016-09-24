В ООН призывают Македонию прекратить нарушение прав мигрантов

Об этом сообщает Радио Свобода.

23 сентября аль-Хусейн выразил обеспокоенность относительно ситуации со 180 мигрантами, в т.ч. 80 детей, которые с марта живут в неопределенном состоянии в двух транзитных центрах Македонии.

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Зейд Раад аль-Хусейн раскритиковал Скопье за принятый недавно закон, который, по его словам, делает практически невозможной легализацию мигрантов в этой стране, даже если они будут подавать прошение об убежище.

По информации аль-Хусейна, в 2015 году первую инстанцию прошли только 5 заявок из 600 поданных на получение убежища в Македонии. Также, говорит он, в этой стране стала чрезвычайно жесткой процедура воссоединения семей.

Ранее УНИАН сообщал, что возле побережья Египта перевернулась небольшая лодка, на борту которой находились почти 600 нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу.