В Канаде разбился истребитель CF-18

По словам командира ВВС Канады Майкла Гуда, в результате аварии погиб пилот, передает РБК со ссылкой на CTV.

Как отмечает издание, в Колд Лэйк на границе между провинциями Альберта и Саскачеване.находится крупнейшая база канадских ВВС.

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По словам представителя армии Канады Мэта Стронга, на данный момент на месте аварии находятся четыре экипажа аварийно-спасательных служб.

Источник телеканала ранее сообщал, что причины инцидента устанавливаются.

Произошедшее, как сообщает CTV, уже обсудили в Сенате Канады. Один из парламентариев Джеймс Безан назвал аварию с CF-18 «ужасным, ужасным несчастным случаем». Он также обратился к министру обороны Канады Харджиту Сингху Саджану с просьбой сообщить подробности инцидента.