"Друг Путина" стал кандидатом в президенты Франции

Как свидетельствуют результаты около 80% обработанных бюллетеней, Фийона поддержали более 67% избирателей, передает радио "Свобода".

Победитель праймериз 27 ноября является кандидатом от правоцентристской Республиканской партии, который будет представлять эту политическую силу на выборах президента страны в 2017 году.

Консервативный Фийон выиграл первый раунд праймериз неделю назад с 44% голосов, в то время как Ален Жюппе получил 28,5%.

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Фийон и Жюппе являются бывшими премьерами.

Фийон предупредил, что Франция стоит «на грани бунта», и хочет радикальных изменений. Он также подчеркивал необходимость защиты идентичности Франции.

Фийон призвал к союзу с Москвой, чтобы бороться с группировкой «Исламское государство» в Сирии.