Британцы, недовольные Brexit, смогут купить паспорта ЕС

Граждане Великобритании, желающие после выхода страны из ЕС сохранить гражданство Евросоюза, смогут сделать это за деньги, сообщает Медуза со ссылкой на заявление Ги Верхофстадта - бельгийского политика, отвечающего за переговоры о Brexit со стороны Брюсселя.

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По словам Верхофстадта, речь идет о том, чтобы желающие могли по-прежнему пользоваться льготами, которое дает гражданство ЕС, в обмен на ежегодный денежный взнос.

Граждане Великобритании, получившие паспорта ЕС после Brexit, смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза, проживать на его территории и голосовать на выборах в структуры блока.

По словам члена Европейского парламента из Люксмебурга Шарля Горенса, британцы могут получить паспорта и бесплатно. Голосование по этому вопросу пройдет 8 декабря.