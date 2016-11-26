Британцы, недовольные Brexit, смогут купить паспорта ЕС

09:25, 26 ноября 2016
Мир
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Желающие смогут по-прежнему пользоваться льготами, которое дает гражданство ЕС, в обмен на ежегодный денежный взнос. 

Иллюстрация REUTERS

Граждане Великобритании, желающие после выхода страны из ЕС сохранить гражданство Евросоюза, смогут сделать это за деньги, сообщает Медуза со ссылкой на заявление Ги Верхофстадта - бельгийского политика, отвечающего за переговоры о Brexit со стороны Брюсселя.

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По словам Верхофстадта, речь идет о том, чтобы желающие могли по-прежнему пользоваться льготами, которое дает гражданство ЕС, в обмен на ежегодный денежный взнос. 

Граждане Великобритании, получившие паспорта ЕС после Brexit, смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза, проживать на его территории и голосовать на выборах в структуры блока. 

По словам члена Европейского парламента из Люксмебурга Шарля Горенса, британцы могут получить паспорта и бесплатно. Голосование по этому вопросу пройдет 8 декабря.

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