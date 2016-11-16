После Brexit британцам придется платить за въезд в Шенген как "гражданам третьих стран"

Гражданам Великобритании придется платить за въезд в шенгенской зоне после выхода страны из ЕС. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос, пишет «Европейская правда».

Он отметил, что британцы будут обязаны проходить авторизацию для въезда в страны ЕС.

"Если Британия перестанет быть членом ЕС, ее граждане также будут обязаны платить за въезд, как и граждане других третьих стран", - сказал он, добавив, что система не применяется к государствам-членам, а только к тем, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.

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При этом, по словам Аврамопулоса, ЕС пока не вступает в детальные переговоры относительно условий, на которых Британия выйдет из блока, пока страна официально не запустит Brexit.

Напомним, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказались за выход страны из состава ЕС.

Несколько дней назад стало известно, что более 80 депутатов британского парламента намерены инициировать голосование в Палате общин по вопросу проведения второго референдума о членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе, который предусматривает одобрение избирателями условий прекращения членства в евросообществе (Brexit).

При этом премьер-министр Британии Тереза Мэй заверила, что процедура Brexit состоится по плану. Великобритания выйдет из Европейского Союза в марте следующего года в рамках Brexit. Мэй планировала запустить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза на основе результатов референдума.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила, что Великобритания не будет начинать переговоры с Brexit этого года.

Ранее британский министр Лиам Фокс, который отвечает в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых сделках, назвал приблизительную дату Brexit - 1 января 2019 года.