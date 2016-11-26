Украинские спецсамолеты прибыли в Израиль для тушения масштабного пожара

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

"В 21:45 и в 21:50 самолеты ГСЧС осуществили посадку на авиабазе "Асор" ВВС Израиля в 10 километрах от города Ашдод. После непродолжительного отдыха украинские пилоты вылетают на борьбу с огненной стихией", – сообщил Геращенко.

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По его словам, правительство Израиля рассматривает возможность обращения к украинскому руководству с просьбой направить профессиональных пожарных, которые имеют опыт тушения лесных пожаров, со специальной техникой.

Ранее УНИАН сообщал, что по распоряжению президента Петра Порошенко Украина отправит в Израиль два самолета Ан-32 для помощи в тушении масштабного лесного пожара.