Российский политолог оценила вероятность ухода Путина на пенсию

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказала российский политолог и историк Елена Галкина.

"Если говорить о Владимире Путине, для человека, который находится при власти, который совершал преступления, остается один путь. Он уже не может уйти на пенсию. Даже гарантии, которые ему могут быть предоставлены во время передачи власти, не будут абсолютными, ибо преступления задокументированы", - отметила Галкина.

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По ее словам, сейчас Путин усиленно атакует либеральное политическое крыло в России и "спускает всех собак" в части неудач на социально-экономический блок.

Напомним, 24 ноября президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий Русского географического общества (РГО) пошутил относительно протяженности границ России, заявив, что "граница России нигде не заканчивается".