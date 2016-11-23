Клинтон опережает Трампа на более 2 миллиона голосов избирателей – СМИ

Как сообщает The New York Times, Клинтон увеличила свой отрыв по результатам всенародного голосования на 1,5 процента.

Издание утверждает, что такого разрыва для кандидата в президенты США, который проигрывает выборы, не наблюдалось со времени спорных выборов в 1876 году.

В то же время, когда Клинтон увеличивает свой отрыв от Трампа, миллиардер продолжает определяться с кандидатурами, которые будут занимать должности в его правительстве. В частности, он выбрал кандидатуру губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли на должность посла США при Организации Объединенных Наций, и также рассматривает возможность того, что нейрохирург Бен Карсон станет секретарем департамента жилищного строительства и городского развития.

По итогам подсчета голосов в штатах Нью-Джерси, Иллинойс, Мэриленд и Калифорния, преимущество Клинтон достигло 2 млн 17 тыс. 563 голосов или 1,5% разрыва от Трампа.

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На данный момент уровень поддержки Клинтон превышает окончательные результаты семи бывших победителей в президенты США, пять из которых одновременно выиграли голоса коллегии выборщиков.

При этих обстоятельствах либеральные активисты начали требовать проверки результатов голосования в тех штатах, где Трамп одержал победу с незначительным отрывом. В частности, речь идет о штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвании.