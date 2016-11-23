У Путина заявили, что размещение ракет на Курилах является обоснованным

В России заявили, что с их точки зрения размещения ракет «Бастион» и «Бал» на двух островах Курильского архипелага является обоснованным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Безусловно, у этого (решение - ред.) есть свое обоснование", - сказал Песков.

При этом Песков добавил, что Москва надеется, что размещение ракет не повлияет на переговоры между РФ и Японией, в частности, что касается мирного договора по итогам Второй мировой войны.

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"Вместе с тем, с нашей точки зрения, это не должно никак повлиять на стремительные тенденции, которые сейчас есть в наших двусторонних отношениях с Токио в плане очень тщательной подготовке будущего (15-16 декабря - ред.) визита президента Путина в Японию", - сказал Песков.

Напомним, Россия разместила на Курильских островах Итуруп и Кунашир комплексы "Бастион" и "Бал" со сверхзвуковыми ракетами оперативного назначения.

Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" предназначены для контроля территориальных вод и защиты побережья на десантоопасных направлениях.

Позже правительство Японии заявил, что страна рассмотрит меры в ответ на размещение российских ракетных комплексов на Курильских островах Итуруп и Кунашир.

Для того, чтобы решить эти проблемы (размещение вооружения - УНИАН), (стороны - УНИАН) должны твердо решить вопрос северных территорий, которое, как заявил глава японского МИД, является одной из крупнейших проблем.