Япония пообещала ответить на размещение Россией ракетных комплексов на Курилах

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в префектуре Мияги, передает РБК со ссылкой на телеканал NHK.

"Я хотел бы думать, что мы примем соответствующий ответ (на размещение Россией ракетных комплексов - УНИАН)", — приводит издание слова Кисиды.

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По словам японского министра, для того, чтобы решить эти проблемы (размещения вооружения - УНИАН), (стороны - УНИАН) должны твердо решить вопрос северных территорий, который, как заявил глава японского МИДа, является одной из самых больших проблем.

"Я очень хочу продемонстрировать то, что нужно работать на устойчивый прогресс в территориальных переговорах", — сказал Фумио Кисида.

Как сообщали СМИ, Россия разместила на Курильских островах Итуруп и Кунашир комплексы "Бастион" и "Бал" со сверхзвуковыми ракетами оперативного назначения.