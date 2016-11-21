Россия разместит "Искандеры" и С-400 в Калининградской области

Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров, передает РИА Новости.

По его словам, Россия усиливает систему воздушно-космической обороны "в ответ на развертывание американской системы ПРО в Европе".

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"В качестве ответных мер против такого рода "угроз" мы вынуждены будем усиливать систему воздушно-космической обороны на данном направлении, задействовать дополнительные силы и средства для решения задач прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления. В это усиление входит и размещение С-400 и комплексов "Искандер" в Калининграде, и создание новых формирований в Западном и Южном военных округах", — сказал Озеров.

В Минобороны РФ ранее подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область.

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.

С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.