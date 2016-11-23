Трамп хочет помирить Израиль с Палестиной

Об этом он сказал в интервью редакторам и журналистам The New York Times.

На вопрос, какой будет роль в новой администрации у мужа его дочери Иванки Джареда Кушнера, Трамп ответил, что, "возможно, никакой". Он объяснил, что не хотел бы, чтобы люди говорили о конфликте интересов.

В то же время Трамп сказал, что его зять - "очень умный и хороший парень".

Читайте такжеТрамп поделился планами на первые сто дней пребывания в Белом доме

"Он квалифицированный человек, и я думаю, что он может быть очень полезным. Мне бы хотелось быть тем, кто будет иметь возможность заключить мир между Израилем и Палестиной. Мне хотелось бы этого, потому что это было бы таким большим достижением. Потому что никто не был в состоянии сделать это", - подчеркнул Трамп.

По мнению Трампа, для достижения этой цели он, возможно, привлечет Кушнера, который может сделать доброе дело в этом вопросе, потому что он хорошо знает ситуацию на Ближнем Востоке.

"Сейчас многие люди говорят мне, действительно выдающиеся люди говорят мне, что это невозможно, ты не сможешь сделать этого.... Действительно, крупные израильские бизнесмены говорят мне: ты не можешь этого сделать, это невозможно. Я не согласен, я думаю, что могу достичь мира", - заявил Трамп.