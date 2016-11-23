Трамп выступил против еще одной "перезагрузки" в отношениях с Россией

Об этом он сказал в интервью редакторам и журналистам The New York Times.

Избранного президента спросили, будет ли «перезагрузка» отношений с Россией.

«Я бы не использовал этот термин после того, что произошло, вы знаете, раньше. Я думаю - я хотел бы иметь возможность объясниться с Россией, и я считаю, что они хотели бы объясниться с нами. Это наш обоюдный интерес», - подчеркнул Трамп.

При этом он заявил, что не имеет предвзятых позиций, но, обращая внимание на то, что ранее, во время избирательной кампании, звучали упреки, что «Дональду Трампу нравится Путин, Путину нравится Дональд Трамп», то, по его мнению, «разве не было бы хорошо, если бы мы действительно нашли общий язык с Россией, разве не было бы хорошо, если мы вместе преследовали «Исламское государство»...».

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Трамп напомнил, что высказывал эту позицию перед тысячами людей в ходе избирательной гонки.

«Вы знаете, они думали, что это плохо, что я собирался объясниться с Путиным, или то, что я сильно верю, если мы сможем найти общий язык с Россией, это будет позитивным делом. Это хорошее дело, что мы можем найти общий язык не только с Россией, но что мы найдем общий язык с другими странами», - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама надеется, что избранный президентом США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, в отношениях с Россией отстаивать демократические ценности и международные нормы и сможет при необходимости противостоять России.