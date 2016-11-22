Трамп не будет добиваться уголовного преследования Клинтон – СМИ

Об этом заявила бывший менеджер избирательной кампании Трампа и его нынешний консультант Келлиенн Конвей в интервью MSNBC, сообщает Fox News.

По мнению советника Трампа, если он может ей "помочь вылечить раны", то это было бы добрым делом, несмотря на то, что Клинтон "должна принимать во внимание факт, что большинство американцев не считают ее честным лицом и заслуживающей доверие".

"Я считаю, что когда избранный президент, который, кроме того, возглавляет партию... говорит вам даже перед инаугурацией, что он не желает добиваться обвинения, это посылает сильное сообщение, эмоциональный оттенок и содержание", – заявила Конвей.

Во время избирательной кампании было обычным явлением, когда сторонники Трампа призвали "закрыть Клинтон в тюрьме".

Конвей также указала, что может быть принят ряд решений, которые рассматривает Трамп, и которые, возможно, будут отличаться от его предвыборной риторики.

Как сообщал УНИАН, во время вторых президентских дебатов Трамп намекнул, что отправит Клинтон в тюрьму в случае победы на выборах.

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Трамп раскритиковал Клинтон за удаление 33 тысяч электронных писем после получения повестки для вызова в суд, когда она была на государственной службе.

"Я не думал, что буду говорить об этом, и я собираюсь сказать это, и я жалею, что говорю об этом: Если я выиграю, я собираюсь поручить генеральному прокурору определить специального прокурора, чтобы рассмотреть твою ситуацию, потому что никогда не было так много лжи и так много мошенничества", - отметил Трамп.

Клинтон в свою очередь сказала, что не удивлена словам Трампа, назвала все его комментарии лживыми и посоветовала Трампу проверять факты. В то же время она заявила, что хорошо, что в Соединенных Штатах во главе закона не стоит человек с таким характером, как у Трампа.

В ответ Трамп отреагировал: "Потому что ты была бы в тюрьме".