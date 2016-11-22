Сторонники выхода Калифорнии из США передали властям документы о референдуме

10:23, 22 ноября 2016
Мир
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Сторонники отделения Калифорнии от США надеются на проведение голосования по своей инициативе уже в 2018 году. 

/ REUTERS

Хотя авторы петиции назвали свой документ "Calexit: плебисцит 2019 года о независимости Калифорнии", передает ZN.UA.

На сроки проведения плебисцита повлияла победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Ведь, как заявил вице-президент и соучредитель кампании Calexit (от сочетания слов англ. California — Калифорния и англ. Exit - выход) Маркус Руис Эванс, его группа планировала провести референдум позже. 

Как сообщает The Los Angeles Times, в американском штате Калифорния сторонники отделения от США сделали первый шаг по юридическому оформлению своих претензий - передали документ о проведении референдума в офис генерального прокурора штата.

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Сторонники независимости Калифорнии смогут начать сбор подписей за свою инициативу уже весной. Уже сейчас 13 тыс. человек согласились участвовать в сборе подписей на волонтерских началах. 

По словам вице-президента и сооснователя Yes California Маркуса Руиса Эванса, это движение ведет деятельность более двух лет. Оно отстаивает интересы калифорнийских налогоплательщиков, которые платят в федеральную казну больше, чем штат получает от правительства США.

Сторонники независимости также считают, что жители Калифорнии с культурной точки зрения отличаются от населения остальной части страны.  Стоит подчеркнуть, что большинство жителей Калифорнии голосовали на выборах 8 ноября за Хилари Клинтон - кандидата от Демократической партии.

Ранее УНИАН сообщал, что в США появится 51-й штат: подавляющее большинство жителей федерального округа Колумбия проголосоваи на референдуме за изменение административного статуса на штат.

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