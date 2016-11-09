В США появится 51-й штат

Об этом сообщает "Медуза".

Превращение Колумбии в 51-й штат США поддержали на референдуме, прошедшем 8 ноября, более 80 процентов жителей федерального округа.

Проект изменения административного статуса, вынесенный на референдум, предполагает, что Колумбия объявит себя штатом, но оставит на своей территории федеральный округ, где будут располагаться правительственные структуры.

Читайте такжеCNN опубликовал данные о явке избирателей в пяти ключевых штатах США

Предполагается, что после референдума Конгресс разработает законопроект о придании Колумбии статуса штата, который должны поддержать обе палаты парламента США, а затем подписать президент.

Последние на настоящий момент новые штаты появились в США в 1959 году, когда этот статус получили Аляска, ставшая 49-м штатом, и Гавайи (50-й штат).