Во Франции расследуют разглашение президентом государственной тайны - СМИ

Об этом изданию Le Figaro сообщили источники в судебной системе, передает Европейская правда.

Речь идет о документе, который попал к журналистам издания Le Monde о французских авиаударахв Сирии в 2013 году. Журналисты якобы получили документ в ходе разговоров с президентом Франсуа Олландом.

Читайте такжеСаркози выбывает из президентской гонки во Франции

Как сообщалось, ранее к аппарату национального собрания 10 ноября поступило предложение относительно импичмента президенту Франсуа Олланду за якобы раскрытие им секретной информации.

Документ подписали 79 депутатов партии "Республиканцы".

"Республиканцы" объясняют, что поводом для инициативы стали "грубые нарушения полномочий в сфере сохранения государственной тайны в сфере обороны" со стороны Олланда.

В частности, речь идет о его высказываниях в книге "Президент не должен этого говорить...". В ней опубликовано 61 интервью с Олландом.