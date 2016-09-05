Опрос: 85% французов не хотят, чтобы Олланд баллотировался в президенты

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTL.

По данным социологического опроса, 85% французов не хотят видеть Олланда кандидатом в президенты на выборах 2017 года.

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За последние полгода число избирателей, которые хотели бы, чтобы Олланд вновь выдвинул свою кандидатуру, сократилось на 5% - в апреле против участия президента в выборах высказывались 80% респондентов.

Как сообщал УНИАН, бывший президент Франции Николя Саркози довольно оригинально подтвердил свое намерение вновь бороться за высший государственный пост, издав книгу под названием "Все для Франции", в которой заявил о своих президентских амбициях.