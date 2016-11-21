Железнодорожная авария в Индии: число жертв возросло до 142 человек, сотни раненых
Спасатели до сих пор продолжают поиски людей, выживших.
В Индии возросло количество погибших в результате железнодорожной катастрофы. Жертвами аварии поезда на севере страны стали 142 человека. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.
При этом сообщается о сотнях раненых.
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На данный момент опознаны тела более 80 человек. Все они являются гражданами Индии, жителями четырех штатов - Уттар-Прадеш, Мадхьї-Прадеш, Бихара и Махараштры.
Отмечается, что спасатели продолжают поиски выживших.
Напомним, авария произошла в 3.00 ночи по местному времени (21.30 по Гринвичу) в воскресенье неподалеку от поселка Пукхрайан в штате Уттар-Прадеш.
Власть пытается выяснить, что стало причиной схода 14 вагонов поезда. На фоне сцен отчаяния и тоски, люди, оставшиеся в живых, искали членов своих семей, некоторые также пытались разобрать поврежденные вагоны, чтобы спасти родственников и забрать вещи, рассказал старший чиновник железной дороги Пратап Раю.