СМИ узнали, когда Трамп поедет в Россию

Об этом сообщил высокопоставленный источник в Республиканской партии, передают "Известия".

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"После некоторых совещаний внутри команды было принято решение повременить с визитом. Он будет готовиться уже после вступления в должность президента Трампа", — отметил источник.

Также он заверил, что серьезных контактов между Москвой и Трампом на данный момент нет.

Ранее УНИАН сообщал, что состоялся первый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Оба политика условились рассмотреть возможность личной встречи.