СМИ узнали, когда Трамп поедет в Россию
09:58, 17 ноября 2016Мир
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45-й президент США Дональд Трамп посетит Россию уже после официального вступления в должность, которое произойдет 20 января. Советники политика переубедили его совершать визит в Москву до инаугурации.
Владимир Путин и Дональд Трамп, иллютративное фото / REUTERS
Об этом сообщил высокопоставленный источник в Республиканской партии, передают "Известия".
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"После некоторых совещаний внутри команды было принято решение повременить с визитом. Он будет готовиться уже после вступления в должность президента Трампа", — отметил источник.
Также он заверил, что серьезных контактов между Москвой и Трампом на данный момент нет.
Ранее УНИАН сообщал, что состоялся первый телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Оба политика условились рассмотреть возможность личной встречи.
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