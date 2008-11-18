Грузия надеется, что Обама поддержит ее вступление в НАТО

Избранный президент США Барак Обама провел телефонную беседу с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Как сообщила пресс-служба переходного штаба Б.Обамы, 17 ноября будущий глава Белого дома также поговорил по телефону с президентом Филиппин Глорией Макапагал Арройо и президентом Турции Абдуллой Гюлем.

В отдельном сообщении переходного штаба Б.Обамы говорится, что будущий вице-президент США Джо Байден переговорил по телефону с грузинским лидером М.Саакашвили, а также с президентом Колумбии Альваро Урибе, верховным представителем Евросоюза во вопросам внешней политики и безопасности Хавьером Соланой, главой МИД Греции Дорой Бакоянни и премьер-министром Испании Хосе Луисом Сапатеро.

Со своей стороны Грузия надеется, что избранный президент США Барак Обама поддержит усилия Тбилиси по вступлению в НАТО.

Об этом заявил в Нью-Йорке постоянный представитель Грузии в ООН Ираклий Аласания. Он признал, что дорога в НАТО, возможно, займет у Грузии больше времени, чем ожидалось до военного конфликта с Россией. "Наша оборонная инфраструктура была очень сильно повреждена, поэтому потребуется время, чтобы восстановить ее и привести к стандартам, необходимым для присоединения к альянсу", - сказал И.Аласания. Однако, по его мнению, приход к власти в США Демократической партии не должен осложнить задачу Тбилиси. "Поддержка Грузии и ее устремлений в НАТО исходит от обеих партий США", - приводит Reuters слова грузинского дипломата, который также напомнил, что Джо Байден встречался с М.Саакашвили во время Генассамблеи ООН в сентябре с.г., а также посещал Грузию во время августовских военных действий.

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